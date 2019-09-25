Стало известно, что в Вашингтоне пытались не допустить контактов Трампа и Зеленского

Вашингтон, 25 сентября. Высокопоставленные чиновники США пытались не допустить проведение телефонного разговора и встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По информации газеты, в американской администрации пытались не допустить контактов президентов в связи с тем, что Трамп якобы мог использовать рычаги давления и потребовать от Киева «порочащую информацию» о Джозефе Байдене и его сыне.

«Огромное число людей пытались не допустить проведение встречи в связи с тем, что на ней основное внимание не будет уделяться украино-американским отношениям», — заявил источник издания.

При этом в Белом доме опровергают эти заявления, отмечает WP.

По информации издания, административно-бюджетное управление Белого США не сразу оповестило СНБ, Пентагон и Госдепартамент о решении заморозить помощь Украине в размере примерно 390 миллионов долларов. Как заявил источник, не было ни распоряжений, ни каких-либо официальных указаний на этот счет.

Собеседники издания также заявляют о неких «скрытых силах», которые влияют на политику Вашингтона в отношении Украины. По мнению одного из источников, эти силы связаны с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Юрист выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном.

Ранее стало известно, что администрация США собирается в ближайшее время предоставить Конгрессу жалобу информатора разведки и отчет генерального инспектора национальной разведки, вокруг которых строится вопрос об импичменте Дональда Трампа.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время телефонных переговоров с Зеленским в июле 2019 года Трамп «примерно восемь раз» якобы рекомендовал президенту Украины оказать содействие Рудольфу Джулиани, который настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером.

Трамп отрицает утверждения прессы. По его словам, эта история была сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост президента США и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.