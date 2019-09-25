Медики назвали четыре продукта для продления жизни

Москва, 25 сентября. Эксперты назвали четыре самых простых продукта, влияющих на продолжительность жизни. Они важны для нормализации кровяного давления. В топ попали молоко и йогурт, семена льна, чеснок и травяной чай.

Специалисты напомнили, что поддерживать давление в норме крайне важно для того, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и вообще повысить качество жизни. При этом они отметили, что огромное значение имеет и достаточная физическая активность каждый день.

Как отмечает «Российская газета», гипертоникам врачи также советуют включать в рацион определенную пищу, потому что это может помочь сократить количество лекарств, которые пациенты с этим заболеванием вынуждены принимать.

В частности, специалисты советуют каждый день употреблять молоко и йогурт, чтобы организм получал 1000-1300 миллиграммов кальция, которые требуются организму.

Нормализации давления способствуют и омега-3 жирные кислоты, ими богаты семена льна. Врачи уточнили, что их нужно добавлять в пищу в измельченном виде, например, как добавку в кашу или йогурт. При этом всего двух столовых ложек семян в сутки будет вполне достаточно.

На четвертом месте в топе рекомендуемых продуктов оказался чеснок, а на пятом — травяной чай. В качестве одного из вариантов медики советуют пить напиток из гибискуса.