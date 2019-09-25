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Шахтер погиб при обрушении горной породы на руднике под Оренбургом

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Шахтер погиб в результате обрушения горной породы на руднике под Оренбургом

Уфа, 25 сентября. Шахтер погиб при обрушении горной породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе комбината.

Ранее сообщалось, что обрушение привело к гибели одного человека и двум пострадавшим, однако в Гайском ГОК информацию о двух пострадавших опровергли.

Мужчина погиб в результате несчастного случая. В районе 2.30 (00.30 по московскому времени) на горизонте 1175 метров при очистке скважин упал горный массив, проходчик был смертельно травмирован. Он скончался в возрасте 39 лет.

Руководство предприятия уже сообщило, что окажет семье погибшего всю необходимую помощь.

Сообщается, что расследованием обстоятельств происшествия и гибели рабочего займется специальная комиссия.  

Горно-обогатительный комбинат в городе Гай Оренбургской области одно из крупнейших предприятий Южного Урала, основанное в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд. 

В марте прошлого года на предприятии произошел пожар. Пострадавших и погибших от возгорания не было. 

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Источник: РИА новости
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