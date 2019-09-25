В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета в осеннее время

Москва, 25 сентября. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как правильно питаться осенью, чтобы укрепить иммунитет. По словам специалиста, для поддержания иммунитета необходимо употреблять много свежих овощей и фруктов.

«Пока есть возможность, надо максимально есть овощи и фрукты — именно в свежем виде. А консервированные и замороженные оставить на будущее, хранить», — сказал врач.

По его словам, также необходимо принимать максимально расширенный комплекс витаминов и минералов. Помимо этого, крайне важно не переедать и активно заниматься физическими упражнениями, сообщает RT.

Специалист обратил внимание, что переедание не несет никакой пользы. Он также отметил, что кушать надо в соответствии с потраченной энергией. Он напомнил о первом законе науки о питании, согласно которому кушать надо столько, сколько затрачено энергии.

«Если ты ведешь сидячий образ жизни, все время у телевизора и компьютера, то есть надо женщине где-то 1,8 тыс. ккал, мужчине около 2 тыс. Если будет больше, будешь толстеть», — предупредил Тутельян.

В настоящее время практически 60% россиян имеют лишнюю массу тела, указал он.

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