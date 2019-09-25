Москва, 25 сентября. «Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, и Киеву следует этим воспользоваться. Об этом рассказал бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

В Киеве рассказали, как «плохая Россия» дает Украине возможность заработать. По словам политика, сегодня Украине перекрыли по 14 группам переработки продовольствия.

«И Польша нам, таким европейским, закрыла окно в Европу — вдвое сократила разрешения на перевозки из-за нашей коррупции. И мы сейчас закрыты, а в это время «плохая Россия» открывает нам рынки сбыта и транзит», — уточнил политик.

Как передает телеканал «112 Украина», он призвал воспользоваться предложениями российской стороны.

Ранее в Раде выступили за экспорт украинских товаров в Россию для улучшения экономики. Экспорт украинской продукции в Россию может решить проблемы на Украине с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан. Об этом в эфире украинского телевидения заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Нам просто нужно засунуть ключ в двери и открыть российский рынок — пусть бюджет предприятий снова зарабатывает», — заявил депутат в эфире NewsOne.

По его мнению, с открытием экспорта заработают предприятия, что приведет к наполнению федерального бюджета. Таким образом удастся решить проблему с зарплатами, рабочими местами и покупательной способностью украинцев.

Отметим, на минувшей неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев повел встречу с кандидатом в президенты Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко. Украинский политик сообщил, что у него есть варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.

Бойко выразил мнение, что нынешние киевские власти не проявляют должной активности для продления контракта. В ответ российский премьер также отметил, что Москва не видит сигналов со стороны Киева, свидетельствующих о желании украинской стороны обсуждать ситуацию вокруг завершения срока действия контракта на транзит российского газа. По его словам, в последние годы отношения Москвы и Киева «серьезно деградировали».

Напомним, соглашение РФ и Украины о транзите российского газа по украинской территории истекает в конце 2019 года.

Кроме того, киевский дипломат объяснил, почему украинские артисты продолжают выступать в России. Киевские артисты продолжают выступать в России, потому что она остается для них рынком, где можно хорошо заработать, заявил бывший директор департамента информации МИД Украины Олег Волошин.

Как он рассказал в эфире телеканала, не стоит вешать ярлык «предателей» на украинских артистов, которые выступают в России. Он уточнил: Киев обвиняет их в том, что таким образом они поддерживают вхождение Крыма в состав России.

Спикер уточнил, что на Украине на каждого вешается ярлык с лозунгами «Посмотрите, он – агент Кремля, потому что то-то».

Ранее сообщалось, что украинские власти решили «заклеймить» гастролирующих в России артистов. Согласно новому законопроекту, телевидение будет снабжать выступления и клипы этих звезд сообщениями об их гастролях в «стране-агрессоре», такие титры появится на рекламных объявлениях и афишах их концертов на Украине.