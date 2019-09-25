СМИ сообщили об ангажированности автора жалобы на разговор Трампа с Зеленским

Вашингтон, 25 сентября. Сотрудник американской разведки, который раскрыл детали телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, политически ангажирован и действует в интересах одного из соперников главы Белого дома на предстоящих выборах. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации Трампа.

По данным источника, сейчас в президентской администрации рассматривают возможность публикации документов, доказывающих предвзятость разоблачителя. При этом не уточняется, кого именно из вероятных оппонентов Трампа поддерживает сотрудник разведки.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщило, что во время телефонных переговоров Трампа и Зеленского, которые состоялись в июле, американский президент «примерно восемь раз» рекомендовал украинскому лидеру оказать содействие адвокату главы Белого дома Рудольфу Джулиани. Последний настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном Хантером, сообщает «Царьград». Джулиани утверждает, что во время пребывания на посту вице-президента Байден мог оказать давление на правительство Украины, чтобы прекратить расследование в отношении украинской газовой компании, связанной с его сыном.

В связи с этой ситуацией представители Демократической партии потребовали объявить импичмент Дональду Трампу, пишет Infox.ru. После этого президент США заявил, что Киев дал разрешение опубликовать стенограмму его переговоров с Зеленским, передает НСН.