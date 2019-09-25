Подготовленный россиянами спецназ армии САР уничтожил условных террористов под Дамаском

Дамаск, 25 сентября. Спецназ сирийской армии уничтожил укрепленный район условных террористов под Дамаском. Бойцов подготовили российские военные советники.

Как передает ТАСС, учения сирийских военнослужащих состоялись на полигоне под Дамаском. Участие в тренировке также приняли минометчики и артиллеристы.

За маневрами впервые наблюдали иностранные журналисты: на полигон приехали более 50 сотрудников прессы, в том числе из Греции, Испании, Италии и Канады.

Как отметила корреспондент телеканала RT Arabic Вафа Шабруни, она неоднократно работала с сирийской армией, но никогда ранее не видела такой открытости: журналистам показали тренировку элитного подразделения армии САР, которое было сформировано всего год назад и которое готовят российские советники.

«Здесь, прямо на наших глазах происходит становление сирийской армии», — отметила Шабруни.

Отмечается, что курс подготовки на этом полигоне длится два месяца, а далее начинается боевое слаживание. Особенно тщательно российские советники обучают саперов сирийской армии, так как во многих освобожденных от боевиков районах страны могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы и мины-ловушки. Кроме того, обязательно для всех курсантов, преподают оказание первой помощи в полевых условиях.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран — гарантов астанинского процесса (Российская Федерация, Иран, Турция) обсудили на встрече на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в зоне боевых действий в Сирии, в том числе в провинции Идлиб.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Сейчас в некоторых районах страны продолжаются зачистки от боевиков. На первый план в Сирии выступают вопросы политического урегулирования, восстановления гражданской инфраструктуры и возвращения беженцев.