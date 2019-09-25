Электрички с фотозонами и дискотеками появились в России

Москва, 25 сентября. Региональные железнодорожные компании России, которые занимаются пассажирскими перевозками в пригородном сообщении, стали организовывать в поездках на электричках различные развлечения для путешественников.

Например, во время поездки можно принять участие в мастер-классе, побывать на концерте или дискотеке, а также запечатлеть себя в специальной фотозоне.

С 2011 года перевозки пассажиров в электричках осуществляют пригородные пассажирские компании (ППК), которые созданы РЖД совместно с регионами. Практически весь парк электричек по-прежнему принадлежит РЖД, но компания сдает его в аренду ППК.

Об опыте организации развлечений для пассажиров в поездках уже могут рассказать некоторые перевозчики.

Например, Забайкальская пригородная пассажирская компания (ЗППК) провела в электричке праздник Масленицы и тематическую дискотеку.

«Впервые в России В ритме ночи 20 сентября ночная вечеринка в пригородном электропоезде Чита-Карымская-Чита. Билеты продаются заранее. Количество мест 160. Отправление в 22.00. Стоимость билета 1500 рублей», — говорится в одном из сообщений на сайте этой же пригородной компании.

Сообщается, что все 160 билетов на дискотеку в поезде были распроданы за неделю до его отправления, об этом писала после проведения мероприятия корпоративная газета РЖД «Гудок».

По словам генерального директора ЗППК Евгения Силантьева, подобных акций в стране еще не было.

«Идея родилась, когда мы весной устроили развлекательную поездку на электричке в честь Масленицы. Люди в поезде танцевали под музыку, но делать это в проходах вагона было неудобно. Вот и решили организовать полноценную дискотеку прямо в вагонах», — рассказал Силантьев.

По информации «Гудка», подготовка проекта шла около трех месяцев. В сентябре работники Забайкальской дирекции моторвагонного подвижного состава специально переоборудовали вагоны: убрали сиденья, смонтировали нужное энергообеспечение. Со светомузыкальной аппаратурой помог Дворец культуры железнодорожников.

Гендиректор ЗППК объяснил, что эта электричка «самоокупаемая». Так, в стоимость билета включены аренда поезда, инфраструктуры, затраты на ведущего и прочие расходы.

Для самой компании-перевозчика эта акция исключительно имиджевая, она направлена на привлечение пассажиров к поездкам на электричках в пригородных направлениях, но прибыли с нее перевозчик не получает.

Также пригородные компании проводят акцию «Ночь в электричке». Одна из таких необычных ночей состоялась осенью прошлого года и была организована Северной пригородной пассажирской компанией и Северной железной дорогой.

Тогда всех желающих приглашали бесплатно прогуляться по электричке, состоящей из шести тематических вагонов, и принять участие в конкурсах, мастер-классах, послушать выступления музыкантов, поиграть в настольные игры.

В электричке, в том числе, был и «инставагон», где можно было сделать снимки в оригинальных фотозонах. В других вагонах пассажиров ждали бардовские песни, горячий чай с угощениями и другие развлечения.

Еще одна новинка компании — «дисковагон», который планируется превратить в концептуальный клуб «стараниями диджейского проекта». Вагон, посвященный 45-летию БАМ, будет оформлен в стилистике 70-х годов.

В нем можно будет увидеть архивные фотографии участников строительства, послушать бардовские песни, а также сделать снимок с путейским оборудованием.

Совместно с туристическими компаниями и администрациями регионов пригородные компании организуют и экскурсионные туры на электричках в самые красивые города и туристические центры России.

Например, с московских вокзалов на электричке Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) можно отправиться в путешествие по красивым городам Московской области — Коломне, Сергиеву Посаду, Истре, Волоколамску, Дмитрову.