Москва, 25 сентября. Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J. Об этом рассказал официальный представитель компании.

Россия начала серийное производство аналогов американской винтовки AR-15. По его словам, винтовка является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15. Как уточнили в компании, ранее подобные винтовки собирались из американских деталей.

По данным РИА Новости, позже компания наладила собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из США. Представитель фирмы также объяснил, что ORSIS-AR15J является аналогом американской AR-15 — полуавтоматической винтовки под патрон 5,56×45 миллиметра. Она изначально создавалась в качестве перспективной штурмовой винтовки для американской армии.

Ранее сообщалось, что более тысячи человек за два дня загрузили себе чертежи, необходимые для создания оружия наподобие штурмовой винтовки AR-15 с помощью 3D-принтеров.

Джош Блэкмен, адвокат компании Defense Distributed, подтвердил эту информацию. Он также отметил, что печать оружия на 3D-принтере не создает проблему в области незаконного оборота оружия: «Это дело о свободе слова. Это не дело об оружии».

«Один штат не может подвергать цензуре свободу слова граждан других штатов», — добавил адвокат, говоря о намерении помешать Генеральной прокуратуре Пенсильвании блокировать IP-адреса Defense Distributed.

В 2013 году основатель Defense Distributed Коди Уилсон опубликовал чертежи одноразового пистолета, позволявшие напечатать компоненты оружия на 3D-принтере. Четыре дня спустя Госдепартамент США признал файлы, опубликованные Уилсоном, нарушением правил международной торговли оружием. Файлы удалили, но чертежи уже были скачаны более 100 тысяч раз. После того как файлы были изъяты из публичного доступа, некоторые люди загрузили их в крупнейший в мире каталог торрент-файлов Pirate Bay.

В 2015 году Defense Distributed решила оспорить решение Госдепартамента США, поскольку сочла его нарушением нескольких конституционных прав (владение оружием, свобода слова, свобода информации). Судебный процесс длился три года, и, наконец, министерство юстиции США заявило, что американцы имеют право «получать доступ, обсуждать, использовать и воспроизводить» техническую информацию.

В июне этого года власти США разрешили Defense Distributed с 1 августа 2018 размещать в Интернете 3D-печатные чертежи оружия с патронами калибра менее 12,7×99 миллиметра.

Однако автоматическое оружие и пистолеты, использующие боеприпасы без гильз, по-прежнему запрещены. При этом на своем сайте Defense Distributed публикует флагманские разработки в формате САПР. Также на его веб-сайте доступно фрезерное устройство, известное как Ghost Gunner, которое может превратить детали, легко приобретенные в Интернете, в полностью рабочий пистолет.

Генеральные прокуроры более чем 20 американских штатов 30 июля 2018 года направили Государственному секретарю Майку Помпео и Генеральному прокурору Джеффу Сешнсу письмо с требованием запретить размещение чертежей, поскольку это «нанесет немедленный и непоправимый урон национальной безопасности США». Вместе с тем аналитики USA Really напоминают, что, согласно отчету американской консалтинговой компании ARES за 2015 год, производство оружия на 3D-принтерах пока еще стоит гораздо дороже, чем его приобретение на черном рынке.