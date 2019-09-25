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Россия

В МВД отреагировали на предложение о снижении допустимого порога превышения скорости

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В МВД отреагировали на предложение о снижении допустимого порога превышения скорости

Москва, 25 сентября. Заместитель руководителя ГИБДД Российской Федерации Владимир Кузин заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

По его словам, на данный момент видеокамеры регистрируют превышение скоростного режима с маленькой погрешностью. Кроме того, он обратил внимание на то, что «большая часть дорожно-транспортных происшествий совершается как раз по этой причине».

Кузин указал на то, что МВД поддерживает указанную инициативу — снижение ненаказуемого скоростного порога как минимум до установленных цифр, которые были ранее 10 километров в час. Он выразил мнение, что соответствующая норма может быть прописана в новом кодексе, который готовится Кабмином РФ. Его могут внести на рассмотрение Государственной думы в начале будущего года.

Напомним, ранее газета «Известия» со ссылкой на заместителя главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина сообщила, что на сайте государственных услуг в следующем году будет запущен в пилотном режиме онлайн-сервис для обжалования штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

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Источник: Авторадио
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