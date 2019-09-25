Администрация Белого дома ознакомит Конгресс с жалобой разведчика на Трампа

Вашингтон, 25 сентября. Американская администрация собирается к концу недели предоставить Конгрессу США жалобу информатора разведки и отчет генерального инспектора национальной разведки, вокруг которых строится вопрос об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

Ранее спикер находящейся под контролем демократов палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о старте официальной процедуры импичмента главы государства. Поводом для импичмента Пелоси назвала беседу Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которой он якобы требовал инициировать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Именно в этом представители Демократической партии видят «нарушение целостности выборов».

Один из чиновников в администрации сообщил изданию, что сам вердикт о предоставлении документов и время, когда они будут предоставлены в Конгресс, могут измениться. По его словам, президент ратифицировал этот шаг. На данном этапе ожидается, что тексты попадут в Конгресс к концу текущей недели.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что украинские власти разрешили представить полную расшифровку его разговора с Зеленским. По сообщениям СМИ, глава Штатов в ходе разговора рассекретил некую тайную информацию и пытался заставить киевские власти начать расследование против Джо Байдена, сообщал «Царьград».

Впрочем, Трамп это опровергает и считает, что эту историю фейковой и придуманной для того, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.