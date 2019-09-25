Москва, 25 сентября. В научно-производственном объединении машиностроения разработали крылатую ракету морского базирования «Оникс-М». Об этом рассказали источники в оборонно-промышленном комплексе России.

Как уточнили специалисты, ракета является обновленной и улучшенной версией стоящей на вооружении крылатой ракеты «Оникс». Максимальная скорость такой ракеты составляет 800 километров.

Крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 километров разработана в России. Ракета имеет повышенную точностью поражения морских и наземных целей. Разработчики улучшили ее защищенность от влияния средств радиоэлектронной борьбы. Как пишет ТАСС, в ближайшие месяцы стартуют летные испытания ракеты.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российская крылатая ракета «Калибр» была доработана по итогам применения в Сирии. Глава военного ведомства России сказал, что поручение на доработку характеристик «Калибра» дал президент страны Владимир Путин. По словам Шойгу, если раньше для загрузки полетного задания в крылатую ракету «Калибр» «требовалось столько времени, что цель могла уйти», то сегодня «время загрузки полетного задания в «Калибр» уменьшилось».

«И эта работа на уменьшение времени для передачи целеуказаний ведется постоянно», — поделился министр обороны РФ.

Он заметил, что в общей сложности порядка 300 типов вооружения удалось доработать, основываясь на опыте применения техники в Сирии. Также, как сообщил Шойгу, 12 образцов, ранее считавшихся перспективными, были сняты с производства и, соответственно, с вооружения.

Напомним, в конце августа сообщалось, что в ходе учений в акватории Черного моря малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые выполнил стрельбу из ракетного комплекса «Калибр». Известно, что военное судно Черноморского флота смогло уничтожить цель, которая находилась на расстоянии около 40 морских миль.

В 2018 году в Пентагоне рассказали о возможностях новых крылатых ракет России. Генерал Лори Робинсон, которая возглавляет Северное командование ВС США, выразила беспокойство в связи с новыми российскими крылатыми ракетами, которые летят гораздо дальше своих прежних версий.

«Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний. Такого мы еще не видели», — отметила Робинсон, выступая на слушания сенатского комитета.

В связи с этим генерал заявила о необходимости увеличить расходы на совершенствование системы противоракетной обороны США и создание новых радаров.

Ранее сообщалось, что власти США собираются увеличить финансирование программы сдерживания России в Европе до 6,3 миллиарда долларов. Кроме того, стало известно, что в следующем году Пентагон планирует в несколько раз увеличить закупку артиллерийских снарядов для гаубиц.