В России могут запретить розыгрыш грин-карт США

Москва, 25 сентября. Проведение розыгрыша американских грин-карт могут запретить в России. Такая мера может стать ответом на недопуск части делегации РФ на Генассамблею ООН, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По мнению представителя нижней палаты парламента, случай с российской делегацией является беспрецедентным. Он назвал действия США вопиющим дипломатическим уколом. Чепа напомнил, что делегаты собирались посетить не Штаты, а штаб-квартиру ООН.

«Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — сказал он «Известиям».

По словам Чепы, ответные меры должны быть такими, чтобы все обратили на них внимание. Так, в России могут отграничить доступ к сайту, на котором регистрируются участники лотереи грин-карт, пишет «Ридус». Также есть вероятность, что под запрет попадет деятельность агентств, которые оказывают посреднические услуги при оформлении американской визы.

Напомним, ранее некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. В выдаче американских виз отказали девяти делегатам, среди которых глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, передает «Вечерняя Москва».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную ситуацию позором. Она напомнила, что Москва выдала американской делегации во главе с Майком Помпео для визита в Сочи около 200 виз.