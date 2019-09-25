Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа. События дня. ФАН-ТВ

Конгресс США начинает импичмент Трампа Палата представителей Конгресса США начинает импичмент Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер палаты демократ Нэнси Пелоси. Причиной послужил разговор Трампа с Владимиром Зеленским, где президент США якобы требовал начать расследование против сына кандидата в президенты Джо Байдена — Хантера Байдена. Трамп уже высказал свое мнение по этому поводу в Твиттер. «Такой важный день в ООН, так много работы и достижений, и демократы намеренно уничтожили и дискредитировали его с очередными бессмысленными сенсациями об «охоте на ведьм». Так плохо для нашей страны», — высказался глава Белого дома.

Путин проведет совещание по повышению доходов россиян Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с членами правительства по повышению доходов россиян. Будет затронута тема дополнительных мер по ускорению экономического роста, сообщает пресс-служба Кремля. В Минэкономики РФ отмечают, что негативный вклад в динамику реальных доходов внес рост процентов, уплаченных по кредитам. Напомним, снижение уровня бедности в России было объявлено Владимиром Путиным одной из главных национальных целей. Президент поставил задачу снизить этот показатель в два раза к 2024 году.

МЧС ликвидирует почти 600 учреждений в 2020 году МЧС России ликвидирует 578 учреждений ведомства из-за перехода в 2020 году на новую организационно-штатную структуру. Будут ликвидированы, некоторые пожарно-спасательные подразделения, центры управления в кризисных ситуациях, а также центры инспекции по маломерным судам и материально-технического оснащения. Владимир Путин поручил провести реформу в МЧС с целью устранения излишних управленческих звеньев, а также ликвидации дублирующих функций.