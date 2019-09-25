Главы МИД РФ, Ирана и Турции обсудили ситуацию «на земле» в провинции Идлиб

Нью-Йорк, 25 сентября. Руководители министерств иностранных дел стран — гарантов астанинского процесса (Российская Федерация, Иран, Турция) обсудили на встрече на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке нынешнюю ситуацию в зоне боевых действий в Сирийской Арабской Республике, в том числе в провинции Идлиб.

«Министры также рассмотрели развитие ситуации «на земле» в Сирии, учитывая сохраняющуюся в данных районах террористическую угрозу», — следует из распространенного в среду по результатам встречи сообщения дипломатического ведомства РФ.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по гуманитарной ситуации в стране, сделав акцент на необходимости активизировать международное содействие САР и поддержке процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания «без политизации и предварительных условий».

Кроме того, министры уделили внимание вопросам, связанным с окончанием формирования и запуском Конституционного комитета в Женеве.

Как сообщала «Газета.Ru», вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и САР. На данный момент власти страны работают над политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.