Москва, 25 сентября. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова солидарна с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, который назвал позором отказ США выдать визы части российской делегации для участия в Генассамблее ООН. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии генеральной ассамблеи Организации объединенных Наций. Мероприятие пройдет с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. При этом официальный представитель МИД уточнила: ссылки американской стороны на то, что ситуация носит «технический характер» несостоятельны. Известно, что визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, а также руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Захарова назвала позором отказ США выдать визы российским политикам. Она напомнила, что Москва выдала делегации США во главе с Майком Помпео для визита в Сочи около 200 виз.

«Не выдать около десяти виз без какой-либо внятной причины людям, чьи функциональные обязанности непосредственно связаны с работой ООН, это, как сказал Сергей Лавров, позор. А не какое не «серьезное отношение», — подчеркнула Захарова.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров «поблагодарил» США за получение визы для участия в сессии Генассамблеи ООН.

«Я рад, что в конце концов получил визу от Соединенных Штатов, в отличие от моей делегации. Любезно Вашингтон это сделал», — заявил Лавров на министерской встрече в «астанинском формате».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лавров назвал ситуацию с невыдачей виз российской делегации позором.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эта ситуация требует жесткой реакции Москвы и ООН. По его словам, Штаты нарушили взятые на себя международные обязательства, поскольку Вашингтон не имеет права отказывать в выдачи виз официальной делегации, которая отправляется на мероприятия ООН.

Также в Госдуме предложили пересмотреть принципы ООН из-за отказа выдачи виз США делегации из РФ.

Десяти членам делегации из России не выдали американские визы для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В их числе сотрудники МИД, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и другие сенаторы, а также депутат Госдумы Леонид Слуцкий. В нижней палате парламента предложили в ответ пересмотреть аккредитацию сотрудников американского посольства и вообще действительность принципов ООН в мире.

«Американское посольство без объяснения причин отказалось выдать паспорта с визами официальной делегации, которая летит – подчеркиваю – не в США, а на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Что это означает на практике? Американцы считают эту организацию своей, домашней, – приводит Федеральное агентство новостей слова депутата Петра Толстого. – Они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственной территорией США. Это для них домашних кинотеатр, в котором проигрывают фильмы, и они свободны в том, чтобы кого-то пускать или не пускать».

Парламентарий предложил МИД РФ пересмотреть аккредитацию сотрудников посольства и предложить американской стороне принять на работу тех, кто понимает значение ООН.