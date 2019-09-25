Ученые нашли быстрый способ определить точное время смерти человека

Рим, 25 сентября. Микрофлюидные тестовые полоски помогут судебным экспертам точно идентифицировать время гибели человека, а итог можно увидеть в мобильном приложении. Об этом сообщили научные сотрудники из Сеченовского университета и Университета Вероны.

По словам специалистов, над новой технологией точного определения смерти человека на месте преступления работали российские и итальянские химики. Раньше судебные медицинские эксперты делали вывод фактически «на глаз», то есть после внешнего осмотра, после чего подкрепляли предположение продолжительными исследованиями в научной лаборатории, пишут «Известия».

Отмечается, что новая система предполагает использование микрофлюидной бумаги, которая позволит установить определить насыщенность аммония в конкретной части глаза умершего человека. Итог анализа можно будет получить молниеносно. Мобильное приложение проанализирует его и покажет точное время смерти. Российские и итальянские специалисты уверены, что их разработка станет стандартом в работе криминалистов, которым нужно своевременно определять данный параметр.