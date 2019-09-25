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Лавров и Зеленский провели короткую встречу в Нью-Йорке

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Лавров и Зеленский провели короткую встречу в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 25 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткий контакт в Нью-Йорке на приеме в честь глав государств-участников 74-й сессии Генассамблеи ООН, который организовал президент США Дональд Трамп.

Зеленский и Лавров обсудили российско-украинские отношения, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет выступать в Генассамблее ООН 27 сентября. Он возглавляет российскую делегацию.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США с трехдневным визитом. Киевские политологи считают, что он является заложником «внутриамериканской политической ситуации»

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Источник: ТАСС
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