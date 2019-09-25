Лавров и Аль-Ассаф обсудили визит Путина в Саудовскую Аравию

Москва, 25 сентября. Министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Ибрагим Аль-Ассаф обсудили подготовку визита в Саудовскую Аравию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ,

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили приоритетные вопросы российско-саудовской повестки дня с акцентом на предстоящий визит президента Российской Федерации В.В. Путина в королевство», — говорится в сообщении.

Среди поднятых тем была ситуация в Персидском заливе, а также в Сирии и Йемене.

Как сообщает RT, ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов и посол Саудовской Аравии в Москве Раид Кримли обсудили подготовку поездки Путина в Эр-Рияд. Визит должен пройти в октябре.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Саудовской Аравией «весьма продвинутые». По его словам, у стран есть наработки по сотрудничеству в различных сферах, среди которых инвестиции, торговый обмен и военно-техническое сотрудничество.

Песков также подчеркнул, что Саудовская Аравия и Иран не высказывались за посредничество России по урегулированию их отношений.

Как сообщает «Газета.ru», замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что в ситуацией с атакой на НПЗ Саудовской Аравии Россия будет опираться на объективные факты расследования. По его словам, в Кремле заявляли о необходимость серьезного, непредвзятого расследования.