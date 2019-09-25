Совфед обсудит отказ США в выдаче виз делегации РФ в ООН

Москва, 25 сентября. Совет Федерации в среду обсудит отказ США в выдачи виз части делегации РФ для участия в Генассамблее ООН.

Ранее стало известно, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. США не выдали визы девяти делегатам, среди которых глава комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев и руководитель аналогичного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Франца Клинцевича, ситуацию обсудят в Совете Федерации для выработки официальной оценки. По его словам, «дело не в парламенте, а в нашей стране».

Косачев высказал мнение, что отказ в выдаче виз был политическим решением Вашингтона. Он отметил, что заявления американской стороны о том, что причиной стала задержка с подачей документов российской делегацией «не выдерживает критики».

«Официальная нота МИД России с нашими документами ушла 55 дней назад. В течение двух недель американской стороне ежедневно напоминалось, что делегация может не успеть вылететь в Нью-Йорк, что ситуация приобретает критический характер. Американцы заявляли, что все будет выполнено в срок», — сообщил сенатор.

По его словам, он даже приехал в аэропорт, рассчитывая до последнего момента, что визы все-таки будут оформлены. Косачев подчеркнул, что визы не получили члены делегации, которые должны были принять участие в обсуждении конкретной повестки Генассамблеи.

«Неоформление виз таким экспертам точно показывает истинное решение американской стороны затруднить работу российской делегации и понизить качество нашей аргументации», — сказал он, отметив, что американцам сделать этого не удастся.

Косачев призвал все международное сообщество отреагировать на действия США, иначе «скоро придут за всеми остальными».