РФ, Турция и Иран обсудили конституционный комитет Сирии

Нью-Йорк, 25 сентября. Главы МИД РФ, Ирана и Турции будут содействовать проведению первого заседания конституционного комитета по Сирии в Женеве.

Встреча между министрами стран-гарантов «астанинского формата» прошла на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Министры заявили, что будут оказывать поддержку конституционному комитету САР, взаимодействуя со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии, а также с сирийской стороной.

«Министры договорились содействовать проведению первого заседания конституционного комитета в Женеве», — говорится в совместном заявлении на сайте МИД РФ.

Главы МИД РФ, Турции и Ирана заявили, что процесс формирования конституционного комитета положит начало долгосрочному политическому процессу в САР.

Напомним, в понедельник генсек ООН Антониу Гутерреш объявил о формировании конституционной комиссии САР. По его словам, она соберется в ближайшее время. Гутерреш высказал надежду, что эта комиссия положит началу политического выхода из конфликта в САР.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что конституционный комитет удалось сформировать несмотря на препятствие стран, поддерживающих терроризм. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря координации САР, РФ и Ирана. Политик подчеркнул, что на фоне политических и военных успехов Сирии ожидаются попытки по осложнению ситуации в стране.

«В то же время мы становимся сильнее и способнее», — заявил Асад.

Глава МИД Сирии Малид Вуаллем не исключил, что в рамках работы конституционного комитета САР может быть создана новая конституция страны. При этом он отметил, что действующая конституция, которая была принята в 2012 году, является одной из лучших в регионе.