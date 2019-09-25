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Абэ указал на необходимость изменения структуры Совбеза ООН

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Абэ указал на необходимость изменения структуры Совбеза ООН

Нью-Йорк, 25 сентября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости структурной реформы Совета безопасности ООН.

По словам Абэ, Япония прикладывает существенные усилия для воплощения целей ООН. Японский премьер попросил поддержать кандидатуру его страны на выборах непостоянных членов Совбеза в 2022 году и заявил о необходимости структурной реформы этого органа Организации объединенных наций.

«Для ООН, которая существует уже три четверти века, необходима реформа структуры Совета безопасности. Япония будет участвовать в выборах 2022 года и рассчитывает приложить усилия в качестве непостоянного члена Совбеза при поддержке многих стран. Прошу поддержать нас», — заявил Абэ, выступая на Генассамблее.

Премьер Японии напомнил о вкладе страны в борьбу с преступностью, образование, повышение социальной роли женщин. По его словам, в ближайшие три года Япония поможет получить образование девяти миллионам детей и подростков из Африки и Азии.

В перспективе Токио рассчитывает добиться расширения состава постоянных членов Совбеза и войти в него на постоянной основе вместе с Германией, Индией и другими странами.

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