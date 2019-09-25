Киев разрешил опубликовать стенограмму беседы Трампа с Зеленским

Вашингтон, 25 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев разрешил обнародовать его переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, от Украины получено согласие на обнародование полной расшифровки его телефонного разговора с Зеленским.

«Госсекретарь Помпео получил разрешение от правительства Украины на обнародование расшифровки телефонного разговора, который я провел с их президентом. Они тоже не понимают, в чем проблема. Тотальная охота на ведьм от демократов!» — написал президент США в своем Twitter.

Трамп сообщил, что стенограмма переговоров в полном виде будет опубликована в среду.

Напомним, поводом для скандала вокруг телефонного разговора между главами двух государств стали публикации в СМИ о том, что Трамп якобы сообщил Зеленскому некую секретную информацию и пытался принудить его инициировать проведение расследования в отношении сына бывшего вице-президента США и кандидата на пост главы государства от демократов Джо Байдена в обмен на предоставление Украине финансовой помощи.

Дональд Трамп отрицает все обвинения и называет историю сфабрикованной с целью выгородить Байдена, чей сын, по словам главы Белого дома, может быть причастен к коррупции на Украине.

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента по обвинению в нарушении конституции.

Сын Джо Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Байден-старший в 2016 году призывал Киев к проведению жесткой антикоррупционной политики и отставке действующего на тот момент генпрокурора страны Юрия Луценко. Сам Луценко заявлял, что не располагает информацией о нарушениях украинского законодательства, допущенных Джо Байденом или его сыном.