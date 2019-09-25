В МИД РФ раскритиковали США за наращивание сил на Ближнем Востоке

Москва, 25 сентября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин раскритиковал США за наращивание военного потенциала на Ближнем Востоке, поскольку это не поможет урегулировать ситуацию в зоне Персидского залива.

«Мы не считаем, что такие вопросы решаются военным путем, за счет увеличения военного потенциала», — заявил дипломат.

По его словам, необходимо провести расследование атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, а также уточнить все детали инцидента.

Напомним, в середине сентября нефтегазовые объекты госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке с помощью дронов. После этого добыча топлива была сокращена более чем в два раза. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Тем не менее Саудовская Аравия и США считают, что к атакам причастен Иран.

Министр иностранных дел Ирана Мохамад Джавад Зариф заявил, что повстанцы-хуситы получили оружие от бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Они сумели усовершенствовать это оружие, увеличив его радиус поражения. Зариф подчеркнул, что Саудовская Аравия не представила никаких доказательств причастности Ирана к атакам.