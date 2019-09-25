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СМИ рассказали о попытке Зеленского извиниться перед Кадыровым

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СМИ рассказали о попытке Зеленского извиниться перед Кадыровым

Киев, 25 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский в 2014 году пытался извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, пишет «Страна.ua».

По данным издания, причиной послужило использование студией «Квартал 95», основанной Зеленским, кадров с Рамзаном Кадыровым в юмористической передаче. В 2014 году тогда еще актер Зеленский нанес визит действующему на тот момент замминистра внутренних дел Украины Владимиру Евдокимову, поскольку опасался якобы за свою жизнь.

Евдокимов, пишет интернет-портал, помог устроить юмористу встречу с посредником Юрием Ериняком, который вышел на связь с заместителем руководителя МВД Чечни, а позже и с министром внутренних дел республики, после чего тот пообщался с Зеленским.

СМИ рассказали о попытке Зеленского извиниться перед Кадыровым

Сообщается, что допускалась даже личная встреча основателя «Квартала 95» с Кадыровым, но Зеленский отказался на нее ехать. Вместо него туда отправился Ериняк, негативно воспринявший решение шоумена. Когда посредник вернулся на Украину, в Киеве загорелся автомобиль будущего президента страны.

В апреле нынешнего года, будучи уже избранным президентом, Зеленский извинился перед мусульманами за использование в юмористической программе кадров, на которых Кадыров плачет после молитвы. Руководитель Украины заявил, что ничего не знал об этом видео, поскольку не вел ту передачу.

СМИ рассказали о попытке Зеленского извиниться перед Кадыровым

Ранее RT сообщил, что Рамзан Кадыров разочаровался в Зеленском после слов украинского президента о намерении «вернуть» Крым в состав Украины.

«Я был о вас иного мнения. Думал, что успешный и опытный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас», — заявил глава Чечни.

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Источник: РИА Новости
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