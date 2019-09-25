СМИ рассказали о попытке Зеленского извиниться перед Кадыровым

Киев, 25 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский в 2014 году пытался извиниться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, пишет «Страна.ua».

По данным издания, причиной послужило использование студией «Квартал 95», основанной Зеленским, кадров с Рамзаном Кадыровым в юмористической передаче. В 2014 году тогда еще актер Зеленский нанес визит действующему на тот момент замминистра внутренних дел Украины Владимиру Евдокимову, поскольку опасался якобы за свою жизнь.

Евдокимов, пишет интернет-портал, помог устроить юмористу встречу с посредником Юрием Ериняком, который вышел на связь с заместителем руководителя МВД Чечни, а позже и с министром внутренних дел республики, после чего тот пообщался с Зеленским.

Сообщается, что допускалась даже личная встреча основателя «Квартала 95» с Кадыровым, но Зеленский отказался на нее ехать. Вместо него туда отправился Ериняк, негативно воспринявший решение шоумена. Когда посредник вернулся на Украину, в Киеве загорелся автомобиль будущего президента страны.

В апреле нынешнего года, будучи уже избранным президентом, Зеленский извинился перед мусульманами за использование в юмористической программе кадров, на которых Кадыров плачет после молитвы. Руководитель Украины заявил, что ничего не знал об этом видео, поскольку не вел ту передачу.

Ранее RT сообщил, что Рамзан Кадыров разочаровался в Зеленском после слов украинского президента о намерении «вернуть» Крым в состав Украины.