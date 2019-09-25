Небензя рассказал, что США не выдали визы еще одной российской делегации

Нью-Йорк, 25 сентября. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Штаты не выдали визы не только российским делегатам Генеральной Ассамблеи ООН, но также участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая должна была пройти в Нью-Йорке.

«Безобразная абсолютно ситуация, когда не только часть российской делегации на Генассамблее, но еще и делегации на конференцию ДВЗЯИ не выдали американские визы», — заявил Небензя.

Он напомнил, что на этой конференции запланировано выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Напомним, в американской визе было отказано десяти членам российской делегации, которые должны были участвовать в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Среди них глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, а также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В Госдепартаменте США заявили, что визовые вопросы рассматриваются в индивидуальном порядке. Представители американского внешнеполитического ведомства отказались давать какие-либо комментарии, сославшись на конфиденциальность информации. Кроме того, в Госдепе заявили, что серьезно подходят к своим обязанностям.

В ответ на это заявление Мария Захарова назвала отказ США в выдаче виз «позором». Она напомнила, что Россия продемонстрировала серьезное отношение, когда выдала 200 виз американской делегации во главе с госсекретарем США Майком Помпео для визита в Сочи, сообщает RT.

Глава российского МИД Сергей Лавров иронично поблагодарил США за выдачу ему визы для поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.