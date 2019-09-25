Росстат назвал число россиян, которым грозит потеря работы

Москва, 25 сентября. Росстат сообщил, что до конца сентября работу могут потерять около 52 тысяч жителей России.

Эти данные представлены в отчете ведомства для мониторинга социально-экономического положения в регионах России в период с января по июль текущего года. Как пишут «Известия», официально показатель называется «численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчетном периоде».

Речь идет о тех работниках, кто может потерять место работы из-за планируемых сокращений штата или ликвидации организации. Эти данные работодатели предоставляют в Росстат в рамках статистического наблюдения. Сюда не входят работники малого бизнеса, а также те, у кого истекает срочный трудовой договор или предстоит выход на пенсию по старости.

Запланированные сокращения — самые низкие с 2016 года. Речь идет менее чем о 0,1% трудоустроенных жителей России.

«Сильный фактор сейчас — падение реальных доходов населения. Снижается потребление, нужно производить меньше товаров и услуг — бизнес может оптимизировать издержки, сократив персонал. Под ударом и те, кто работает в сфере обслуживания, строительства», — рассказал профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По данным Росстата, наиболее высок риск остаться без работы у людей, занятых в обрабатывающих производствах, на государственной службе и в учреждениях образования. В ведомстве отмечают, что планы компаний по увольнениям снизились, но отказаться от этой меры работодатели пока не могут. Эксперты подчеркивают, что нередко реальные масштабы увольнений значительнее тех, что указываются в статистических отчетах, поскольку часто организации вынуждают сотрудников писать заявления об увольнении по собственному желанию.

Ранее специалисты РАНХиГС пришли к выводу, что к 2030 году компетенции 45,5% работников в России станут неактуальными вследствие технического прогресса. Риску лишиться работы из-за автоматизации и цифровизации подвергнутся более 20 миллионов человек.