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Названы имена российских участников «Детского Евровидения»

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Названы имена российских участников «Детского Евровидения»

Москва, 25 сентября. Отбор конкурсантов от России на «Детское Евровидение» завершился в Москве.

В отборочном конкурсе участвовали исполнители в возрасте от 9 до 14 лет из Самары, Москвы, Ярославля, Казани, Тюмени, Челябинска и Санкт-Петербурга. Конкурсантов отбирали члены жюри, а также телезрители, которые участвовали в интернет-голосовании.

Больше всего баллов набрал дуэт Татьяны Меженцевой из Москвы и Ооржака Денберела из Кызыла. Они получили 941 балл, сообщает «Пятый канал».

Названы имена российских участников «Детского Евровидения»

Напомним, детский песенный конкурс пройдет в польском Гливице 24 ноября. В качестве площадки для финала будет использоваться «Гливице-арена». Руководитель Польского телевидения Яцек Курский заявил, что организаторы выбрали эту арену из-за ее качества и доступности.

Курский подчеркнул, что «Детское Евровидение» на польской территории запомнят на долгие годы. Он заявлял, что Польша готова как организационно, так и творчески к проведению конкурса.

Отметим, в 2017 году на «Детском Евровидении» победу одержала россиянка Полина Богусевич, тогда конкурс проходил в Тбилиси, а в 2018 году победила представительница Польши 13-летняя Роксана Венгель.

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Источник: «Пятый канал»
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