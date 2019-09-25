Джонсон назвал свою политику в отношении России «очень позитивной»

Нью-Йорк, 25 сентября. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что придерживается «очень позитивной политики» в отношении России.

Российские журналисты спросили у него на полях Генассамблеи ООН, какая у него политика в отношении России.

«Очень позитивная», — ответил Джонсон российским журналистам.

Ранее британский премьер провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ней он пообещал, что Зеленскому, что выступит против возвращения России в G7.

Кроме того, Джонсон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель по этому вопросу, заявив, что нет достаточных доводов в пользу возвращения России в группу G7.

Напомним, Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании в конце июля, после того как Тереза Мэй ушла в отставку. Она не смогла справиться с проблемами Brexit. Новый британский премьер пообещал вывести страну из ЕС до 31 октября.

Как сообщают «Известия», Борис Джонсон заявил, что не собирается уходить в отставку после решения верховного суда страны. Суд признал приостановку работы британского парламента незаконной.

В начале сентября парламент Великобритании официально приостановил работу до 14 октября, чтобы его члены смогли обсудить перед выходом страны из ЕС сделку Великобритании с Брюсселем. Приостановку работы парламента санкционировала королева Елизавета II, к которой в конце августа обратился Джонсон, сообщает «Газета.ru».