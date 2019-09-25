Зеленский обсудил с Меркель урегулирование ситуации на востоке Украины

Нью-Йорк, 25 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предстоящую встречу в нормандском формате.

Меркель и Зеленский провели переговоры на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, затронув тему предстоящей встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина), а также ситуацию с гражданской войной в Донбассе.

«Стороны обсудили подготовку к встрече лидеров стран нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины», — говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Зеленский сообщил Меркель о ситуации в Донбассе и усилиях Киева по восстановлению разрушенного моста неподалеку от Станицы Луганской. Президент Украины подтвердил намерения последовательно выполнять принятые на себя обязательства по мирному урегулированию ситуации на Юго-Востоке страны с использованием политических и дипломатических механизмов.

Меркель заявила, что Германия готова поддерживать усилия Киева по установлению мира в Донбассе, отметив важность тщательной подготовки к встрече в нормандском формате для достижения максимально эффективных результатов.

Как пишет RT, Зеленский назвал предстоящую встречу «четверки» «сложной».

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители Донецкой и Луганской областей выступили против пришедшего к власти в результате государственного переворота правительства. В ответ действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко объявил о проведении в Донбассе так называемой «антитеррористической операции», жертвами которой, по данным ООН, стали не менее 13 тысяч человек. Вопросы мирного урегулирования гражданского конфликта на Украине обсуждались на разных уровнях, в том числе — в ходе встреч лидеров стран «нормандской четверки». Несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, украинские боевики практически ежедневно нарушают режим прекращения огня.