Москва, 25 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров «поблагодарил» США за получение визы для участия в сессии Генассамблеи ООН.

«Я рад, что в конце концов получил визу от Соединенных Штатов, в отличие от моей делегации. Любезно Вашингтон это сделал», — заявил Лавров на министерской встрече в «астанинском формате».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лавров назвал ситуацию с невыдачей виз российской делегации позором.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что эта ситуация требует жесткой реакции Москвы и ООН. По его словам, Штаты нарушили взятые на себя международные обязательства, поскольку Вашингтон не имеет права отказывать в выдачи виз официальной делегации, которая отправляется на мероприятия ООН.

Напомним, среди членов российской делегации, которым было отказано в получении виз, сенаторы, включая председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Косачев назвал действия Вашингтона «абсолютно ненормальными».

«Это инцидент не только в отношениях между Россией и США. Со стороны США это была глубочайшим образом продуманная антиооновская акция», — заявил Косачев.

Он подчеркнул, что Вашингтон пытается показать, кто в доме «хозяин». Косачев отметил, что необходимо очень жестко отреагировать на происходящее, причем как со стороны России, так и со стороны международного сообщества. По его словам, ответные меры на это радикальное нарушение обязательно последует.

Как сообщает «Газета.ru», в Госдепе США заявили, что Вашингтон серьезно относится к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН. Представитель внешнеполитического ведомства США отказался комментировать ситуацию с получением виз для российских дипломатов, отметив, что визовые запросы рассматриваются индивидуально.