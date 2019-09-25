Путин обсудит с правительством меры для повышения доходов населения

Москва, 25 сентября. Президент РФ Владимир Путин проведет рабочее совещание с членами правительства по повышению доходов россиян.

Также будет затронута тема дополнительных мер по ускорению экономического роста, сообщает пресс-служба Кремля. Подобные совещания российский лидер проводит регулярно, порой несколько раз в месяц. Последняя встреча с членами правительства была посвящена вопросом модернизации первичного звена здравоохранения.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян за вычетом обязательных платежей сократились в первом полугодии на 1,3%. В Минэкономики РФ отмечают, что негативный вклад в динамику реальных располагаемых доходов внес в первую очередь рост процентов, уплаченных по кредитам.

Напомним, снижение уровня бедности в России было объявлено Владимиром Путиным одной из главных национальных целей. Президент поставил задачу снизить этот показатель в два раза к 2024 году.

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что эта проблема имеет непростое решение. Поддержка людей с низкими доходами, по его словам, должна быть адресной. К этой категории населения он отнес пенсионеров, многодетные семьи, людей с особенностями здоровья.

Одним из эффективных инструментов поддержки людей с невысокими доходами является социальный контракт — договор, который заключается между малоимущими и органами социальной защиты с целью выхода из сложной жизненной ситуации. Медведев сообщил, что сегодня этим инструментов охвачено до 300 тысяч россиян. Преимущество контракта заключается в том, что это не пассивное оказание помощи, а стимуляция людей к активным действиям. В начале нынешнего года Медведев предложил пересмотреть подход к определению уровня бедности, призвав учитывать не только доходы, но и расходы малоимущих семей.

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что регионы РФ, участвующие в пилотном проекте по борьбе с бедностью, получат в следующем году около семи миллиардов рублей на софинансирование программы социального контракта. Средства будут направлены в 13 субъектов Российской Федерации. Ключевой акцент будет сделан на выводе из бедности семей с детьми за счет мероприятий по обеспечению устойчивого роста их доходов.