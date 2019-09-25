Трамп ответил на начало процедуры импичмента

Вашингтон, 25 сентября. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что демократы испортили «важный день в ООН» заявлениями о его импичменте.

О том, что демократы испортили важный для Трампа день на Генассамблее ООН президент США написал в своем Twitter.

«Такой важный день в ООН, так много работы и достижений, и демократы намеренно уничтожили и дискредитировали его с очередными бессмысленными сенсациями об «охоте на ведьм». Так плохо для нашей страны», — высказался глава Белого дома.

Трамп обвинил в случившемся спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, председателя юридического комитета Палаты представителей Джерролда Надлера и главу специального комитета по разведке палаты Адама Шиффера. Все они представляют Демократическую партию США.

«Они даже не видели стенограмму телефонного разговора (с президентом Украины Владимиром Зеленским — прим. ФАН)», — отметил президент США.

Ранее Пелоси объявила о запуске Палатой представителей процедуры импичмента президента Соединенных Штатов. Импичмент представляет собой привлечение к ответственности путем отстранения от должности по обвинениям в госизмене, коррупции и иных тяжких преступлениях.

Ранее процедура импичмента главы Белого дома инициировалась в истории США лишь три раза. По оценке экспертов, демократам едва ли удастся добиться своей цели, поскольку из 435 конгрессменов лишь 181 выступает за импичмент, тогда как для его объявления нужно не менее половины голосов членов Палаты представителей Конгресса.

Как пишет «Газета.ру», демократы требуют импичмента Трампа из-за того, что он якобы пытался оказать давление на Зеленского в ходе телефонного разговора, требуя, чтобы тот инициировал проведение расследования против сына кандидата в президенты США Джо Байдена в обмен на предоставление финансовой помощи Украине.