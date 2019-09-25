Минкультуры РФ не будет ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая

Москва, 25 сентября. Министерство культуры России не будет ограничивать число туристов из Китая в музей-заповедник «Царское село» в рамках урегулирования туристических потоков, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что китайские туристы являются желанными гостями в российском музее. В Минкультуры заявили о необходимости сделать все необходимое, чтобы доступ к достопримечательности также имели российские туристы. Подчеркивается, что в настоящий момент время ожидания в очереди составляет до четырех часов.

Напомним, во вторник заместитель министра культуры России Анна Манилова заявила, что необходимо урегулировать поток иностранных туристов в Царское Село. По ее словам, россияне жалуются, что не имеют возможности попасть к достопримечательности из-за больших очередей с иностранными туристами, в первую очередь из Китая.

Манилова предложила установить дни недели, в которые музей-заповедник будет открыт для китайских туристов, а также определить время, которое было бы рекомендовано для самостоятельных путешественников.

Напомним, музей-заповедник Царское Село в городе Пушкин состоит из дворцово-паркового ансамбля XVIII — начала XX веков. Он представляет собой бывшую царскую резиденцию, которая была превращена в музей в марте 1918 года после ее национализации.

Ранее сотрудники Эрмитажа пожаловались на невоспитанных туристов из Китая, которые игнорируют элементарные правила приличия. В частности, они трогают предметы искусства руками, перемещаются огромными толпами, закрывают экспонаты, чтобы сфотографироваться на их фоне. На замечания они реагируют лишь, если им сказать об этом громко, хотя в Эрмитаже не принято повышать голос.

Сообщается, что такое поведение связано с тем, что в Россию приезжают китайские туристы из «деревень-миллионников». Они не знакомы с правилами приличия, которые действуют в России или Европе.

Как сообщает «Газета.ru», китайские туристы лидируют в России по расходам на покупки среди иностранных туристов.