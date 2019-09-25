Путин предложил странам НАТО ввести мораторий на размещение ракет в Европе

Москва, 25 сентября. Президент РФ Владимир Путин направил в столицы ряда стран послание с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием послания президента, Москва уже выступала с подобным предложением в адрес стран НАТО, но тогда не нашла встречной заинтересованности, о чем лидер РФ упомянул в новом документе.

«Призываем поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — говорится в послании.

Напомним, США объявили об одностороннем выходе из российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, объявив Москву в его якобы нарушении. Россия неоднократно опровергала все обвинения, подчеркивая, что неукоснительно выполняет условия документа.

По данным «Газеты.ру», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход США из ДРСМД влечет за собой новый виток гонки вооружений, участвовать в котором Россия не собирается. По его словам, ядерный паритет сегодня является главной гарантией для отсутствия крупных мировых войн.