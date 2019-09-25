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Трамп назвал генсека ООН своим другом

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Трамп назвал генсека ООН своим другом

Нью-Йорк, 25 сентября. Президент США Дональд Трамп назвал генсека ООН Антониу Гутерриша своим другом, с которым они провели много часов вместе и достигли большого прогресса.

«Господин генеральный секретарь, вы стали моим другом, и мы провели долгие часы вместе, обсуждая мировые проблемы, мировые события, и мы достигли большого прогресса», — заявил глава Белого дома на торжественном обеде от имени генсека во вторник.

Трамп поздравил Гутерриша с замечательной работой, отметив, что ООН является «организацией с самым большим потенциалом».

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября в Нью-Йорке. К этому моменту американская делегация успела оконфузиться несколько раз. Во вторник стало известно, что 81-летний министр торговли США Уилбур Росс заснул во время речи Трампа на Генассамблее ООН.

Трамп назвал генсека ООН своим другом

В Сети появилось видео, на котором видно, как политик во время речи Трампа сначала закрывает глаза, а затем постепенно опускает голову. Журналисты утверждают, что Росс заснул как минимум на 15 минут, все это время американский лидер говорил с трибуны.

Старшая дочь президента США Иванка Трамп появилась на 74-й сессии Генассамблеи ООН в вызывающем виде. Иванка приняла участие в ежегодном саммите Concordia. Для участия в международном мероприятии дочь президент США выбрала удлиненную белую юбку Prada. Стоимость такой юбки оценивается в две тысячи долларов. Юбку политик решила сочетать с облегающей рубашкой, подчеркивающей бюст. Фотографии с саммита Иванка Трамп разместила в Instagram. Пользователи отметили, что заявляться на подобные мероприятия как ГА ООН без нижнего белья — не самая лучшая идея.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)

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