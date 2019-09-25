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Савченко призвала власти Украины отказаться от финансовой помощи США

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Савченко призвала власти Украины отказаться от финансовой помощи США

Киев, 25 сентября. Украина должна отказаться от финансовой помощи США, уверена депутат VIII созыва Верховной рады Надежда Савченко. Об этом она заявила, выступая в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, Украина станет интересной для США лишь тогда, когда перестанет просить у нее деньги.

«Это понятно, что если тебе кто-то платит, то это значит, что ты ему не равный, — заявила Савченко. — И эти 400 миллионов долларов, они и для США — ничто, и для наших олигархов, которые постоянно воруют, тоже ничто».

Как отметила политик, украинцам будет лучше отказаться от американских денег. Говоря об этом, она сделала акцент, что «может, мы и бедные, но гордые», и «бедному человеку и копейка в помощь».

Она отметила, что Киев не должен фокусировать внимание только на одном союзнике; кроме того, их должно быть больше, чем противников, пишет RT.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп распорядился о временной блокировке выделения военной помощи Украине, потому что боялся, что деньги будут несоответствующим образом потрачены из-за коррупции в этой стране. Американский лидер указал на то, что Соединенные Штаты не намерены в одиночку нести основную нагрузку в вопросе финансовой помощи Украине. Тем временем его украинский коллега Владимир Зеленский надеется на развитие отношений с США в положительном направлении. Президент Украины уже пообещал пригласить Трампа в Киев.

Напомним, несколько дней назад Савченко заявила, что земельная реформа приведет к возобновлению крепостного права на Украине.

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Источник: РИА Новости
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