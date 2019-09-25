Рост смертности от рака зафиксирован в России

Москва, 25 сентября. Президент Ассоциации организаторов здравоохранения в онкологии Валерий Старинский заявил о росте смертности в России от рака.

По его словам, в первом полугодии 2019 года от рака умерли 204,5 человека на 100 тысяч населения. В 2018 году этот показатель составлял 199,6 человек на 100 тысяч человек. Он подчеркнул, что основой причиной роста смертности стало слишком позднее обнаружение рака.

Второй причиной является недоукомплектованность медицинским персоналом среднего звена.

Старинский подчеркнул, что в Кемеровской области функционируют 32 первичных онкологических кабинета, однако в них работают всего семь медицинских работников. Не лучше обстоят дела в Марий Эл, где в 21 в онкологическом кабинете работают девять врачей, а в Удмуртии на 33 кабинета приходится восемь специалистов.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал факторы, которые способствуют развитию рака. Среди них, малоподвижный образ жизни, употребление алкоголя, курение, вирус папилломы человека, а также употребление жирного мяса.

Эксперт подчеркнул, что курильщики болеют раком чаще в 30 раз, чем некурящие люди. При этом он пояснил, что у 15% людей рака не может быть в принципе, поэтому они доживают до 90 лет. Алкоголь вызывает опухоли поджелудочной железы, желудка и пищевода.