Кадыров предложил запретить ввоз и распространение электронных сигарет в Чечне

Грозный, 25 сентября. Власти Чечни намерены рассмотреть идею запрета торговли, ввоза и распространения электронных сигарет на территории республики. С соответствующей инициативой выступил руководитель республики Рамзан Кадыров.

Кадыров напомнил, что электронные сигареты были запрещены во многих странах мира и Чечня не должна стать исключением.

«Вейпы — такая же болезнь, вызывающая зависимость. Кроме того, в мире зафиксированы случаи летального исхода в результате длительного применения. Поэтому я предлагаю запретить на территории Чеченской Республики торговлю, ввоз и распространение электронных сигарет», — сказал Кадыров.

Глава Чечни призвал провести проверки салонов красоты и магазинов спортивного питания, чтобы убедиться, что в них не предлагают некачественные препараты или ведут торговлю без лицензии. Он напомнил, что неквалифицированные косметологи могут предлагать своим клиенткам некачественные препараты, которые, зачастую, доводят их до больничной койки.

Ранее стало известно, что Индия запретила на территории страны электронные сигареты. Об этом заявила министр финансов и по делам корпораций Индии Нирмала Ситараман. Тотальный запрет на использование электронных сигарет Индия приняла после ряда смертей в США, связанных с использованием вейпов. Так, центр профилактики и контроля заболеваний США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди пользователей электронных средств доставки никотина. Кроме того, Государственная дума РФ планирует приравнять электронные средства доставки никотина, такие как вейпы или электронные сигареты, к табачным изделиям.