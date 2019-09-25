Зеленский пообещал пригласить Трампа посетить Украину

Киев, 25 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на развитие отношений с США в положительном направлении. Он пообещал пригласить своего американского коллегу Дональда Трампа в Киев.

«Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что мы пригласим Дональда Трампа посетить Украину», — заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовала пресс-служба его офиса.

Зеленский добавил, что хотел бы, чтобы иностранные лидеры «приезжали и видели, какая хорошая Украина». При этом он анонсировал «громкие визиты американских и европейских лидеров» на Украину, не называя конкретных имен.

Президент Украины выразил мнение, что Вашингтон поддерживает Киев, и Украине «важна поддержка на геополитическом уровне и инвестиционная поддержка». Кроме прочего, украинский лидер сообщил, что проводит международные встречи на предмет санкционной политики в отношении России.

Зеленский находится в США в рамках работы Генеральной ассамблеи ООН. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не желает нести основное бремя в том, что касается выделения финансовой помощи Украине. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон оставляет за собой право приостановить помощь, пока Евросоюз не начнет также выделять средства Украине. Глава Белого дома распорядился временно блокировать выделение около 400 млн долларов на военную помощь Украине.

Позднее Трамп заявил, что стенограмма его разговора с Зеленским будет рассекречена и обнародована. Такое решение он принял после волны критики в свой адрес в связи с тем, что в беседе с Зеленским он якобы мог раскрыть информацию, способную «нанести ущерб США». По словам американского президента, его разговор с Зеленским полностью соответствовал всем нормам, и он не оказывал какого-либо давления на украинского президента.