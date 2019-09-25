Поселок в ЛНР попал под обстрел со стороны ВСУ

Луганск, 25 сентября. Украинские боевики в течение ночи выпустили около 50 снарядов по поселку Чернухино в Луганской Народной Республике.

Как сообщили в пресс-службе генпрокуратуры ЛНР, обстрел Чернухино стал первым с февраля 2015 года. Населенный пункт находится на стыке Луганской и Донецкой Народной Республик. Артиллерийским огнем со стороны Украины была повреждена линия электропередач.

«Обстрел начался глубокой ночью и продолжался до утра. По населенному пункту было выпущено около 50 снарядов», — говорится в сообщении.

В ЛНР уточнили, что в результате обстрела повреждены трансформатор, питающий детский оздоровительный лагерь «Горняк» и ЛЭП подстанции Чернухино. В результате без электричества остались более 450 человек.

Анализ фрагментов выпущенных по поселку боеприпасов показал, что обстрел велся с применением артиллерийских систем «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что украинские боевики обстреляли из гранатометов населенный пункт Калиново на территории ЛНР.

Гражданская война на Юго-Востоке Украины продолжается с 2014 года, когда жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность пришедшего к власти в Киеве в результате госпереворота правительства. В ответ действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко объявил о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции». Несмотря на достигнутые ранее договоренности о перемирии и прекращении огня, украинские боевики практически ежедневно обстреливают позиции защитников Донбасса и кварталы, где проживают мирные жители. По последним данным ООН, жертвами войны стали более 13 тысяч человек.