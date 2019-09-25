Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Эрдоган призвал запретить или «разрешить всем» ядерное оружие

35
0 Оставить комментарий

Эрдоган призвал запретить или «разрешить всем» ядерное оружие

Нью-Йорк, 25 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал несправедливым то, что ядерное оружие используется как средство давления, призвав либо запретить его вовсе, либо сделать доступным для всех стран.

Выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН, Эрдоган отметил, что некоторые страны, имеющие в своем арсенале ядерное оружие, «используют его как средство давления, угрожают тем, у кого его нет».

В связи с этим президент Турции отметил, что «сегодня перед нами стоят проблемы несправедливости».

«Его надо или запретить всем, или разрешить всем», — заявил Эрдоган.

Эрдоган призвал запретить или «разрешить всем» ядерное оружие

Ранее, как передавал RT, Китай выступил за полный запрет и уничтожение ядерного оружия. Об этом говорится в Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху. В документе подчеркивается, что КНР «не собирается участвовать в гонке вооружений ни с одной страной и будет поддерживать свой ядерный потенциал на минимальном уровне».

Комментируя в интервью Федеральному агентству новостей решение Китая, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер отметил, что Пекин заявляет данную позицию как некую цель, которая не соответствует нынешнему состоянию дел. По словам эксперта, позиция о том, что для Китая ядерное оружие является не средством угрозы, а сдерживанием, «является стандартным подходом». 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров