Россия поможет закрепить достигнутые результаты урегулирования в Сирии

Нью-Йорк, 25 сентября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин выступил с заявлением, в котором призвал все страны поддержать процесс мирного урегулирования в Сирии как экономически, так и политически.

«Мы довольны, что теперь вместе мы можем запустить в Женеве межсирийский диалог, который, конечно, будет действовать на основе всех решений международного сообщества и приведет нас к устойчивому урегулированию в Сирии в интересах всех сирийцев», — заявил Вершинин на полях Генеральной Ассамблеи.

Он отметил, что достигнутые в Сирии результаты должны быть поддержаны всеми странами, как финансово, так и экономически, включая оказание помощи для возвращающихся в свои дома беженцев.

Вершинин добавил, что Россия, Иран и Турция, как гаранты астанинского процесса, продолжат оказывать свою поддержу Сирии, чтобы та сумела закрепить результаты, достигнутые в ходе политического процесса.

Отметим, что по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 8 апреля было объявлено, что «Россия и Турция в координации с сирийским правительством, оппозицией и ООН всячески способствовать скорейшему запуску работы Конституционного комитета» — и уже менее чем через неделю состав комитета, который не могли согласовать с января, был сформирован.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем и специальный посланник ООН Педерсен достигли в ходе встречи в Дамаске «окончательной» договоренности по составу конституционного комитета страны.