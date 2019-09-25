Европейский суд разъяснил, почему с Януковича сняли санкции ЕС

Брюссель, 25 сентября. Европейский суд после отмены решения о санкциях против экс-президента Украины Виктора Януковича объяснил свое решение тем, что власти ЕС фактически не проверяли обоснованность уголовного преследования политика на Украине.

Суд общей юрисдикции ЕС отменил решение Совета ЕС о санкциях в отношении Януковича, действовавших с 5 марта 2018 года по 4 марта 2019 года.

В решении суда уточняется, что принятые протия Януковича санкции были основаны «на решении генпрокурора о возбуждении и проведении уголовного расследования по делу о незаконном присвоении госсредств Украины».

При этом суд обратил внимание на то, что ссылки в деле на решения в украинских судах «не могут сами по себе продемонстрировать, что решение о возбуждении и проведении уголовных делопроизводств… было принято в соответствии с правом на эффективную судебную защиту».

В решении отмечается, что Совет ЕС не смог объяснить, как данные решения демонстрируют то, что «защита прав была гарантирована». В связи с этим, передает РИА Новости, невозможно установить, что решение о санкциях было принято в полном соответствии европейским нормам.

Напомним, в июле 2019 года суд ЕС принял решение об отмене санкций, которые ране были введены в отношении Януковича. В январе 2019 года украинский суд вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене, заочно приговорив его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 13 лет. В ответ защита экс-главы Украины подала пять апелляций на вынесенный приговор. Они требуют отменить решение суда и оправдать Януковича, а также закрыть дело или назначить повторное его рассмотрение.



В свою очередь Янукович заявил, что решение украинского суда не имеет ничего общего с законом, а все судебное разбирательство является «политическим заказом». Кроме того, политик отметил, что украинские власти оказывали беспрецедентное давление на судей при рассмотрении данного дела.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии Федеральному агентству новостей подтвердил, что Янукович имеет полное право вернуться в свою страну. Но для этого необходимо соблюсти ряд условий, «прежде всего, обеспечить безопасность гражданина». Российский политик особо отметил, что никаких оснований для уголовного преследования бывшего главы государства не было. Вместо него перед законом должны ответить те, кто развязал вооруженный конфликт на востоке Украины.