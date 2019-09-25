МИД Сирии допустил возможность создания новой конституции страны

Дамаск, 25 сентября. Глава МИД Сирии Малид Вуаллем не исключил создания новой конституции страны в рамках работы конституционного комитета САР.

Отвечая на вопросы журналистов, Муаллем подтвердил, что в рамках работы конституционного комитета Сирии под эгидой ООН будут обсуждаться вопросы внесения поправок в действующую конституцию страны, принятую в 2012 году. При этом он не исключил возможность принятия новой конституции.

«Это не мешает рассмотреть вопрос создания новой конституции, потому что даже если изменить одну статью, то получится новая конституция», — сказал министр.

Муаллем отметил, что действующая конституция, по его мнению, является одной из лучших в регионе.

В понедельник генсек ООН Антониу Гуттереш объявил, что конституционный комитет Сирийской Арабской Республики сформирован и соберется в ближайшие недели. По его словам, это должно стать началом политического разрешения ситуации в Сирии, отвечающего желаниям всех сирийцев.

Гуттереш добавил, что конституционный комитет будет сбалансированным и инклюзивным, а также заслуживать доверия, пишет «Газета.ру».