Глава МИД Сирии рассказал, в каком случае САР прекратит работу в конституционной комиссии

Дамаск, 25 сентября. Сирийские власти перестанут участвовать в работе конституционной комиссии САР, в том случае, если почувствуют внешнее влияние на ее деятельность. Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.

«Когда мы почувствуем руку внешних сил в работе комиссии, объявим об этом и прекратим обсуждения», — заявил Муаллем в эфире гостелеканала Syria TV.

Он подчеркнул, что вмешательство в деятельность комитета противоречит регламенту его работы.

«Никаких вмешательств внешних сил или диктовки с их стороны относительно работы комиссии», — отметил министр.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш в понедельник объявил, что конституционная комиссия САР окончательно сформирована. Планируется, что она начнет свою работу в ближайшее время. Гутерреш выразил надежду, что создание комиссии станет началом политического выхода из конфликта в Сирии.

В Лиге арабских государств положительно оценили формирование конституционного комитета. Члены лиги выразили надежду, что работа органа откроет новую страницу в истории Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) была разгромлена в 2017 году при поддержке ВКС РФ.

Напомним, в конституционный комитет войдут 150 человек, 50 из них были выдвинуты Дамаском, еще 50 — сирийской оппозицией, а еще 50 — по линии ООН из числа активистов, специалистов и общественных деятелей.

1 Организация запрещена на территории РФ.