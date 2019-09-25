Министр торговли США заснул во время выступления Трампа в ООН

Нью-Йорк, 25 сентября. 81-летний министр торговли США Уилбур Росс заснул во время речи президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

В Сети появилось видео, на котором видно, как политик во время речи Трампа в ООН сначала закрывает глаза, а затем постепенно опускает голову. Журналисты утверждают, что Росс заснул как минимум на 15 минут, все это время американский лидер говорил с трибуны.

Сам министр заявил, что вовсе не засыпал, а сконцентрировался на выступлении Трампа и закрыл глаза, поскольку носит слуховой аппарат. Росс сообщил, что после этого он принял участие в двусторонних встречах с лидерами разных государств.

«Это не связано с низким уровнем энергии», — сказал Уилбур Росс.

По данным СМИ, министр уже не в первый раз не может совладать со сном на публичных мероприятиях. Такой же казус случился с ним в 2017 году, когда Росс задремал во время выступления Трампа в Саудовской Аравии.

Как пишет «Газета.ру», старший советник президента США Иванка Трамп оконфузилась, появившись на заседании Генассамблеи ООН без нижнего белья.