Макрон увидел прогресс по ситуации на Украине

Нью-Йорк, 25 сентября. Выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, французский президент Эммануэль Макрон заявил о прогрессе, которого удалось достичь по ситуации на Украине. Так же он анонсировал проведение встречи в «нормандском формате» уже в ближайшие недели.

«Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог ответить. В последние недели был прогресс», —заявил Макрон.

Ранее политический аналитик фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает освежить нормандский формат при новом украинском президенте. Бывший президент Украины Петр Порошенко был слишком зависим от конъюнктуры Вашингтона, которому было выгодно поддержание горячей стадии донбасского конфликта для сохранения очага напряженности рядом с российскими границами.

Руководитель МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что условиями проведения саммита «нормандской четверки» являются подписание «формулы Штайнмайера» и разведение войск на трех согласованных ранее пилотных участках на юго-востоке страны. По словам министра, наличие письменно подтвержденного текста «формулы Штайнмайера» является одним из условий для встречи лидеров Германии, России, Украины и Франции.