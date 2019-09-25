Иностранных журналистов впервые пригласили на тренировку сирийского спецназа

Дамаск, 25 сентября. Более 60 представителей зарубежных СМИ впервые пригласили на тренировку сирийского спецназа.

Батальон специального назначения проходит боевую подготовку под руководством российских наставников. Одна из тренировок, которая прошла в присутствии иностранных журналистов, проводилась на полигоне в окрестностях Дамаска. На нее пригласили более 60 представителей СМИ из 13 стран мира, в их числе Германия, США, Канада, Франция, Китай и другие, сообщает ТАСС.

В процессе тренировки военнослужащие спецподразделения отработали задачи по проведению разведки, занятию позиций и наступлению на условного противника с применением бронетехники, систем залпового огня и минометов.

«Это один из батальонов сирийской армии, который готов выполнять задачи на любой территории Сирии. Где бы не находились террористы, армия должна выполнять задачи и уничтожать терроризм в любой точке страны в соответствии с международным законодательством», — заявил начальник военно-политического управления сирийской армии, бригадный генерал Хасан Хасан, отвечая на вопрос журналистов о возможности использования подразделения в Идлибе.

По словам Хасана, правительство Сирии нацелено на урегулирование кризиса в стране политическим путем, но готово в случае необходимости прибегнуть к силе.

«Мы рассчитываем на политический путь при поддержке наших российских друзей. Но если не добьемся никаких результатов, придется работать по-другому», — отметил он.

Как рассказал командир батальона спецназа Амар Мухамед Салех, уровень подготовки сирийских бойцов серьезно возрос при помощи российских военных советников.

«Уровень подготовки стал выше. Кроме того, военнослужащие могут использовать намного больше видов вооружения», — сказал Салех.

Командир сообщил, что бойцы спецназа закончили курс индивидуальной подготовки и проходят боевое слаживание в составе роты, после чего начнут готовиться в составе батальона.