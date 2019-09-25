Глава МИД Сирии назвал дату первого заседания конституционного комитета 

Дамаск, 25 сентября. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что первое заседание сирийского конституционного комитета запланировано на 30 октября.

Как передает Syria News, Муаллем заявил, что «комитет должен начать свою работу 30 октября в качестве предварительной даты». При этом он добавил, что если «враждебные страны» попытаются помешать работе конституционного комитета, Сирия прекратит работу в комитете.

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен ранее во вторник заявил, что конституционный комитет Сирии начнет свою работу в ближайшее время. По его словам, начало работы комитета является одним из шагов в рамках политического урегулирования в Сирии.

В понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского конституционного комитета. В комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

В интервью гостелеканалу Syria TV во вторник Муаллем не исключил создания новой конституции страны в рамках работы комиссии САР под эгидой ООН. При этом он отметил, что действующая конституция страны является одной из лучших в регионе.

Президент Сирии Башар Асад заявил во вторник иранской делегации, что конституционный комитет Сирии удалось сформировать окончательно благодаря координации САР, России и Ирана, несмотря на препятствия поддерживающих терроризм стран.